イングランドサッカー協会は23日、2026-27シーズンの開幕を告げるコミュニティ・シールドがカーディフのプリンシパリティ・スタジアムで行われることを発表した。『BBC』によればウェンブリー・スタジアム以外での開催は4年ぶりとなる。コミュニティ・シールドは前年度のプレミアリーグ王者とFAカップ王者が対戦するスーパーカップ。プレミアリーグ開幕の1週間前にウェンブリー・スタジアムで行われており、今夏は8月16日の開