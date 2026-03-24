【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月31日放送の『うたコン』（NHK総合）は「祝！10周年 うたコン大感謝祭」をオンエア。番組では、10年分の放送の中から厳選された名シーンが一挙大放出される。ゲストは、氷川きよし、新妻聖子、岩城直也、北島三郎（VTR出演）。 ■番組の第1回放送に出演の北島三郎のSPインタビューも 2016年4月の放送開始から、この春でちょうど10年の節目を迎える『うたコン』。 今回の