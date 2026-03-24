白石麻衣が自身のInstagramを更新し、冬コーデのプライベートショットを披露した。 【写真】積もる雪を背景に爽やかな笑顔を見せる白石麻衣 ■札幌での冬コーデ姿のプライベートショット公開 白石は「冬！」とシンプルにコメント。グレーのダウンコートを纏い、マフラーをフーディのように頭から深く被った白石の姿を公開した。優しく振り返る姿（1枚目）は、ライトアップされ