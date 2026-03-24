『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、阿部亮平をはじめ出演者たちの集合ショットが公開された。 【写真】阿部亮平ら『今夜はナゾトレ』レギュラー集合ショット／阿部亮平の過去オフショット スタジオセットのなかで見せた、阿部のすらりとした立ち姿に注目が集まっている。 ■グレーのジャケット×ブラウンのワイドパンツ姿が印象的な阿部亮平 3月24日放送の『今夜はナゾトレ』は、「2026年最新