『SCHOOL OF LOCK!』の公式Xが更新され、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗の3ショットが公開された。 【写真】Mrs. GREEN APPLE『ミセスLOCKS!』オフショット（全6枚） ■大森元貴の“耳掛け”ヘアに注目集まる 投稿では、「#ミセスLOCKS 放送後記更新！」とつづり、放送後のオフショットを投稿。「藤澤先生が出演する『#日曜劇場リブート』や、ミセス先生の4月からの予定など、たくさんおしゃべりした休