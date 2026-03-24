県内のすべての公立小中学校で24日に修了式が行われました。 このうち今年度での閉校が決まっている長崎市の手熊小学校では、1年生から5年生28人が出席しました。 髙木 留美子校長から修了証書が手渡されたあと、1年生6人全員で新年度に向けての抱負を発表しました。 （1年生全員） 「手熊小学校のお兄さんお姉さん、先生が大好きでした。桜が丘小学校に行ってもがんばります」 手熊小学校の児童たちは新年度