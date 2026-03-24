国際卓球連盟（ITTF）は23日、2026年第13週の世界ランキングを発表した。34ランクアップで72位と、自身初のトップ100入りを果たしたのが兼吉優花（中央大）である。 ■「日本人スターのランク上昇」 19歳の兼吉は関西の名門である四天王寺中・高校出身で、2025年4月に中央大へ進学。今年1月の全日本選手権シングルスではベスト16へ勝ち進むなど、今後の活躍が期待されるカットマンである。兼吉は国際大会でも活躍が光って