大阪・梅田の新御堂筋で地中から突き出た鋼鉄管の切断作業が始まりました。 周辺道路の交通を一部規制して3月24日午前10時から始まった作業。突き出た鋼鉄管を手作業で切断していきます。 3月11日、大阪市北区の新御堂筋で下水道工事のために地中に埋められていた鋼鉄管が一時、13mほどの高さにまで突出。その後、水を注入するなどし、約1.6mまで下がっていました。 大阪市は、周辺の地盤の強度が確認できたとして切断