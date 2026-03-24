大阪府泉佐野市は開設を進める「赤ちゃんポスト」の財源の確保にあてるため、ふるさと納税による寄付の募集を始めました。 泉佐野市が受け付けを始めたのは、ふるさと納税の特設サイト「さのちょく」で一口1000円から寄付が可能です。 市は、育てられなくなった赤ちゃんを匿名で引き受ける「赤ちゃんいのちのバトン」、いわゆる「赤ちゃんポスト」の設置を進めていて、来年度の運用開始を目指しています。また経済的な事情