春のセンバツ甲子園で、熊本工業が大阪桐蔭との初戦に臨み、4対0で敗れました。 1回戦最後の登場となった熊本工業。 先発投手エースの堤は、立ち上がりにつかまり1点先制を許しますが、その後は立ち直り、スコアボードに0を刻みます。 打線は、大阪桐蔭の先発投手、身長192センチのサウスポー、川本を打ちあぐねました。 チャンスは7回ウラ、先頭の中村が3塁線を破ってツーベースヒットで出塁し