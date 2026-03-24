楽天野球団は、2026シーズンに「楽天モバイル最強パーク宮城」で販売する12選手26種類の選手プロデュースメニューの新商品を発表した。【他メニュー写真あり】伊藤光プロデュース『伊藤光の比内地鶏スープのきりたんぽそば・うどん』今年は、前田健太、西垣雅矢、黒川史陽、伊藤光、中島大輔の5選手の初プロデュースメニューが登場。また、メニュー開発の裏側を収めたYouTube動画も後日公開される。さらに、選手プロデュース