サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）が、26日から放送される。それに先立って、練習生候補の進退に注目が集まっている。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生本シーズンでは、練習生に加え、練習生候補を放送前に発表。練習生候補・38人の中から、オーディションに参加する練習生