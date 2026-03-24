京急本線は、24日午前9時すぎに横浜市内の踏切で発生した人身事故の影響で、京急川崎駅と神奈川新町駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前11時35分に運転を再開しました。ただ、羽田空港方面への列車も含めてダイヤの乱れは続いていますので、最新の運行情報にご注意ください。