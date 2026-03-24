アメリカのトランプ大統領が日本時間の23日午後8時すぎ、SNSでイランの発電所などへの攻撃を「5日間延期する」と表明しました。トランプ氏はこの2日間、イランと「非常に良い、生産的な協議を行ってきた」とも明かした一方で、攻撃の延期は「協議の成功が条件」としていて、攻撃に踏み切る可能性に含みを持たせています。【写真を見る】イランでは死者1500人超、核施設にも攻撃トランプ氏「攻撃を5日間延期」“心変わり”はマーケ