フジテレビの竹内友佳アナウンサー（37）が24日、同局系『Live News days』（月〜金前11：30〜11：50）に出演。月・火に出演する竹内が「最後の出演」としてあいさつした。【画像】フジテレビ竹内友佳アナ、退社発表・理由を説明ニュースを伝えた後、番組終了間近に「さて『（Live News）days』でお伝えするのは…きょうわたしたち2人が最後になります」とあいさつ。同じく月・火担当の安宅晃樹アナ（33）が「最後ですね」と