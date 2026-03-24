プロ野球・巨人の浦田俊輔選手が、進化を遂げたバッティングについて語りました。1年目の昨季は、22試合の出場で打率.208をマーク。開幕スタメンを狙う今季は、オープン戦でも14試合の出場で打率.317とアピールを見せています。好調の打撃については、コーチに秋季キャンプからライナーを意識するように言われていたそう。現在は「試合でもライナーが増えて、いい結果につながっている」と充実の様子をのぞかせました。そんな中、