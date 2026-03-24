「僕のヒーローアカデミア ウルトラ ランブル」の公式Xが更新されました。【映像】「チート行為が散見されております」実際の投稿「【リーク情報・チート行為について】不正行為について日々対策を行っている状況ですが、SNS等でのリーク情報や、ゲーム内でのチート行為が散見されております。利用規約にも記載がございますが、ゲーム内のデータ等を解析してリークすることや、ゲーム内でチート行為を行うことは違法です。上記の