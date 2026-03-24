日本でも古くから使用されてきたごま油。ただ一口にごま油といっても、実は種類はいろいろです。そこで今回は、「かどや」のごま油を使って、スープ、サラダ、唐揚げ、あんかけ担々麺の4品のお料理を作ってみました。料理ごとに油を変えるとどんな違いが出るのでしょうか?○「金印純正ごま油」×ふわふわたまごスープまずは、たまごスープから。今回は家庭や飲食店で愛されているロングセラー「金印純正ごま油」を使います。○材料