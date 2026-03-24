東京都の2026年の公示地価(住宅地)は、前年比6.5%増の56万5,100円/?となり、47都道府県でトップでした。その中でも特に地価が上昇しているのは、どのエリアなのでしょうか。本稿では、国土交通省発表の地価公示をもとに、東京都・住宅地の地価上昇率が高いエリアをランキングで紹介します。【2026年版】東京都・住宅地の地価上昇率ランキング東京都の住宅地で、2026年1月時点の地価上昇率が最も高かったのは、品川駅が最寄りの「港