ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#8が22日放送。#8のスタジオゲストには、元AKB48の1期生で1児の母である板野友美が登場。MCの峯岸とは10代の頃からの20年来の仲であり、息の合った同期トークを展開した。【写真】板野友美、土禁でお菓子も禁止自慢の高級愛車(全13枚）この番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あら