ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は２３日（日本時間２４日）に本拠地ロサンゼルスでのエンゼルスとのオープン戦に先発し、２回０／３を無安打４失点、２三振８四死球と大乱調だった。防御率１５・５８。打者１４人に６６球で、ストライク３２球とストライク率４８・５パーセントだった。初回に一死も取れずに２連続押し出しを含む４四死球で降板し、３登板連続で再登板となった。初回、先頭ネトは３球連続ボールで４球目に