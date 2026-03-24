ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#8が22日放送。#8では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、元祖チャイドルとして一世を風びした俳優で、現在は2児のママ・野村佑香（42歳）に密着した。【写真】野村佑香、娘たちと3ショットこの番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点