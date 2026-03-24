女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHEは、「花粉症と働き方に関する実態調査」の結果を2026年3月18日に発表した。調査は2026年3月10日〜12日まで、SHE受講生の女性228人を対象にインターネットリサーチで実施。花粉症が仕事に及ぼす影響と、求められる支援のあり方について分析した。花粉症と働き方に関する実態調査○75.9%が症状を自覚、集中力低下による生産性ロスも花粉症の症状と業務への影響調査