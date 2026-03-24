ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』の本予告が解禁。ドウェイン・ジョンソンが演じる伝説の英雄マウイの姿がお披露目となった。【動画】実写版マウイ、ついに登場！『モアナと伝説の海』本予告2017年にアニメーション版が公開された『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に描くミュージカル・アドベンチャー。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆