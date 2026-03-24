橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の公式Instagramが24日にオフショットを公開。橋本らのクランクアップの模様が公開されると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】橋本環奈＆向井理、笑顔の2ショットドラマ『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンター