STARGLOWの2ndシングル「USOTSUKI」が、ヴァセリン『グルタヒア ボディローション』の新WEB CM「主役は、この“白玉水光肌”。」篇のタイアップソングに決定。あわせてメンバー5人が出演する新CM映像が公開された。4月1日(水)に発売となる2ndシングルには、跳ねた爽やかなビートとは裏腹に、大切な人を傷つけ失ったまま、戻れない過去の後悔を切なく歌うラブソング「USOTSUKI」のほか、先行配信中の「Green Light」、そして「Blast