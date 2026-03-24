木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが23日にInstagramを更新。春先取りコーデのオフショットを披露した。【別カット】Cocomi、ショートパンツから美脚あらわCocomiが「快晴」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、タイトな薄手のニットにデニムのショートパンツを身に付けた彼女の姿が収められている。美脚をあらわにした彼女の投稿に、3.4万を超える「いいね！」が集まっている。■Cocomi（ここみ）3