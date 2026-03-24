女優の長澤まさみが23日にInstagramを更新しオフショットを公開。ロングドレス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】長澤まさみ、ロングドレス姿で美背中あらわ長澤が投稿したのは、第49回日本アカデミー賞授賞式のオフショット。写真には、賞の中継でもファンを魅了した、淡い桜色のロングドレスを着た彼女の姿が複数収められている。2025年公開の映画『ドールハウス』で優秀主演女優賞を受賞した長澤