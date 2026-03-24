3月20日に公開され、日本での初日の興行収入は1億6996万5100円、動員数は9万8291人を記録し、実写・アニメを含め2026年洋画No.1の大ヒットスタートを切った映画『プロジェクト・へイル・メアリー』。本作は、滅亡の危機が迫る地球の運命を託された中学の科学教師グレース（ライアン・ゴズリング）が、宇宙の果てでたった一人さまよっていた生命体ロッキーと出会い、共に命をかけて互いの故郷の星を救うミッションを描いた感動のS