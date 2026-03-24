凄いものを観た。音楽の神様が微笑んでいるみたいだった。2026年3月23日、渋谷 duo MUSIC EXCHANGEで行なわれたNo.MEN（ノーメン）のライブだ。大げさに聞こえてしまうだろうけど、まさしく奇跡のバンドだと思った。メンバーは4人。平均年齢18歳という名古屋で結成されたガールズバンドで、Cocona（G, Vo）の妹Nina（Dr）に至っては14歳だけれど、「君たちは前世含めてミュージシャンを何周やってきたんだい？」と問い正したくなる