難病の前頭側頭型認知症と診断され、表舞台から退いたブルース・ウィリスさん。3月19日に71歳の誕生日を迎え、元妻のデミ・ムーアが近影とともに誕生日を祝福。また、妻のエマ・ヘミングは、エマ＆ブルース基金を設立したことを明らかにした。【写真】孫を抱っこするブルース・ウィリス妻が投稿した美しい結婚式の写真も現地時間19日にインスタグラムを更新したデミは、「必要なのは愛だけ。誕生日おめでとうBW！」とキャプ