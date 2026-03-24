【モデルプレス＝2026/03/24】女優の出口夏希が3月23日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を投稿し、話題になっている。【写真】24歳美人女優「目の保養」素肌眩しいキャミワンピ姿◆出口夏希、キャミワンピ姿を披露出口は白色のハートマークの絵文字と共に、屋内で撮影した白のキャミソールワンピース姿を複数枚投稿。ボディラインのシルエットが映えるキャミソールワンピースで、美しいデコルテラインが際立って