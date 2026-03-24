【モデルプレス＝2026/03/24】ものまねタレントのりんごちゃんが3月22日、自身のInstagramを更新。別人級のショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】37歳ものまねタレント「誰か分からなかった」衝撃の“別人級”ショット◆りんごちゃん「もはや誰？」別人級ショット披露りんごちゃんは「えーっと。もはや誰？」とつづり、写真を投稿。坊主頭のカツラに口ひげを付け、ピンク色の半袖柄シャツと緑のインナー、赤いズボンに白い