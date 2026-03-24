◆センバツ第５日▽１回戦熊本工０―４大阪桐蔭（２４日・甲子園）熊本工は大阪桐蔭に０―４で敗れた。打線は相手先発・川本晴大に初回から大苦戦。先頭から２者連続三振に倒れた後、３番打者の山口悠悟（３年）が四球を選ぶも、続く井藤啓稀（３年）が空振り三振に倒れた。１点を追う２回２死二塁では、山岡勇陽（３年）が左飛に倒れた。５回までは無安打に抑えられた。苦しい展開が続く中、６回２死、待望の初ヒットが生