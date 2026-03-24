中日の井上一樹監督やコーチ、選手らが２４日、名古屋市の熱田神宮を参拝し、必勝祈願を行った。快晴のもと、行われた必勝祈願。開幕を３日後に控えた井上監督は「雲ひとつない青空。熱田神宮に来たことで、始まるんだなと、スイッチが入る。ドラゴンズ９０周年の記念の年に、がめつく、しつこく戦って（チームが）のぼったよね、と言ってもらえるように頑張りたい」と決意を新たにした。選手会長の藤嶋は「（チームの雰囲気