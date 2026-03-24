上木彩矢の完全復活を告げる歴史的ライブ＜AYAKAMIKI 20th ANNIVERSARY LIVE “Return to ZERO” 2026＞の東京公演が、いよいよ3月29日に迫ってきた。すでに3月14日および15日に大阪で開催されたライブは大成功を収め、上木彩矢として14年ぶりに発表された新曲「Nonfiction」も絶好調。かつての「ピエロ」「W-B-X」など往年の大ヒット曲に続く新しい1ページが、今まさに書き込まれようとしているところだ。時は満ちた。BARKSでは上