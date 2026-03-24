韓国スポーツメディア「スポーツ韓国」（ウェブ版）は2026年3月23日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）について、「ドジャース移籍は最初から間違った選択だった」と主張した。「今後キムにチャンスが全く与えられないことを予告している」ドジャースは22日、キムを3Aに降格させることを公表した。大リーグ2年目となるキムは、オープン戦9試合に出場し、打率.407、出塁率.448、長打