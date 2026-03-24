１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、全国の現役高校生（男女）に「お味噌（みそ）汁の具″最強の１種類″は何ですか？」というアンケート調査を実施、２４日に結果を発表した。調査結果をランキングにしたところ、２９・６%の高校生が「わかめ」と回答し、１位となった。理由については「定番！」「味噌汁って感じがする」などの声が上がった。僅差で２位となったのは、「豆腐