学生時代、「なんで勉強しないといけないのか」と考えた人は多いだろう。漫画家・ふえふきさんの作品『たまに思い出す中学の地理の先生の話』は、そんな学生の悩みについて先生が答えた物語だ。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約5.2万ものいいねを集めた。 【漫画】「たまに思い出す中学の地理の先生の話」を読む 作者は中学校時代、地理の授業を受けていた。すると地理の先生は「究極的には食って寝れば生きていけま