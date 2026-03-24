タレント・緒方かな子が23日、自身のインスタグラムを更新。自身の作品が都内で19日から開催されている「第102回白日会展」に展示されていることを報告した。 【写真】とても絵画とは思えない透け感清楚な「2ショット」に驚き 「第102回白日会展 国立新美術館 (東京)にて3月30日まで開催中です！」とつづった緒方。休館日が24日であることも併記し、ファンに「私の作品は9室に展示されておりますよかったら是非ご覧く