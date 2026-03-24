岡山県庁 障害者グループホームの入居者（20代）が死亡する事故が発生したとして、24日、岡山県がこの施設に対し新たな利用者の受け入れを1か月間停止する行政処分を通知しました。 2026年4月1日から30日まで、新たな利用者の受け入れが停止になるのは、岡山県吉備中央町の社会福祉法人ももたろう会が運営する障害者グループホーム「玉野スマイルタウングループホームつばめ苑」です