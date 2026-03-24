徳島FWルーカス・バルセロス7戦連続ゴール徳島ヴォルティスのFWルーカス・バルセロスが開幕7戦連発と“無双状態”だ。昨年、韓国の大邱FCから徳島に加入したブラジル人のバルセロス。加入1年目からJ2リーグ32試合で14得点と得点源として活躍した。2年目を迎えた今季もその勢いは継続中。J2・J3百年構想リーグでここまで開幕7試合連続ゴールを決めている。27歳の助っ人FWは抜群の決定力で、WEST-Aの首位を走るチームを力強く牽