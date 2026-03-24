2012年に廃線となった千曲市の長野電鉄屋代線の跡地に歩行者と自転車の専用道が完成し24日、記念式典が開かれました。「どうぞ（テープカット）」千曲市の屋代中学校近くにある長野電鉄屋代線の跡地に完成した歩行者と自転車の専用道は長さ950メートルで、主に通学路として利用されます。式典には屋代中学校や屋代高校の生徒なども出席し、完成を祝いました。長野電鉄屋代線は利用者の減少などで2012年に廃線。その後