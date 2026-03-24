女流棋士の福間香奈女流五冠（旧姓＝里見、34歳）が、妊娠・出産に関するタイトル戦出場規定の見直しを訴え、記者会見を開いたのは昨年12月のことである。【貴重写真】11歳10か月でデビュー…若手時代の中井広恵女流六段を見る女流棋界の第一人者として知られる福間の会見を受け、日本将棋連盟は謝罪と一部の規定削除を表明。この問題に関する検討委員会を立ち上げ、今年4月末までに答申を出す方針だ。（全3回の1回目／つづき