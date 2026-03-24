〈「先輩である私たちの責任でもある」「立場の弱さを嘆く声は常にあった」中井広恵女流六段が、福間香奈の“あの会見”で考えたこと〉から続く昨年12月、福間香奈女流五冠が妊娠・出産に関するタイトル戦出場規定の見直しを訴える記者会見を開いた。【画像】「かつて同じ経験を…」インタビュー取材に応じる中井広恵女流六段将棋界の内外から注目を集め、賛否両論を産んだ今回の会見。女流棋士歴45年、タイトル19期の実績を持