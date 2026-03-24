ピン芸人の「今井らいぱち」が優勝して幕を閉じたカンテレ・フジテレビ系「R-1グランプリ2026」だが、意外なベテラン芸人からの「苦言」が波紋を呼んでいる。 放送終了後の21日深夜、お笑いコンビ・さまぁ～ずの三村マサカズが自身のX（旧Twitter）アカウントで「審査員に対してのリスペクトがないな。R-1。いいことばっかり言ってたよ。審査員。優勝した人は感謝しなきゃ」というコメントを投稿。このつぶやきはニュӦ