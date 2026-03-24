シンガー・ソングライターでモデルのchayが23日、自身のSNSを更新し、22日に行われたRIP SLYMEのメジャーデビュー25周年記念ライブの出演者との写真を公開。ライブに来場したファンから喜びの声が寄せられている。【写真】RIP SLYME＆ライブゲストたちの豪華フォト！20日から22日までTOYOTA ARENA TOKYO で3日間開催された、RIP SLYMEのメジャーデビュー25周年記念、そして活動休止前のラストライブ『RIP SLYME 25th Anniversa