◇第98回選抜高校野球大会第6日1回戦大阪桐蔭4―0熊本工（2026年3月24日甲子園） 1回戦最後の試合となった一戦は、大阪桐蔭が熊本工を4―0で下して初戦を突破した。初戦の先発を託された背番号10の左腕・川本晴大（2年）は、150球を投じて14奪三振完封勝利を飾った。自己最速を更新する147キロを計測。1メートル92の長身から投げ下ろす剛球を軸に、6回2死無走者から左前打を許すまで無安打投球を見せた。大阪桐蔭の選