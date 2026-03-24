テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第25話「鬼の手の秘密（前編）」あらすじ＆場面カットが公開された。25日の放送回は2話連続1時間スペシャルとなり、覇鬼役は安元洋貴が担当する。【画像】まさかの玉藻が協力！死にそうなぬ〜べ〜…公開された場面カット第2クールのラストとなる25日の放送回は、午後11時15分より、2話連続1時間スペシャルでお届け。第25話のエピソードは『鬼の手の秘密（前編）』。「絶命受死日」、それは一