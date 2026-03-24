〈福間香奈の会見は「自分勝手」だったのか？ 女流棋界のレジェンドに聞いた、妊娠・出産規定の見直しが「一筋縄では行かない」これだけのワケ〉から続く昨年12月、福間香奈女流五冠が妊娠・出産に関するタイトル戦出場規定の見直しを訴える記者会見を開いた。【画像】純白のシャツ姿でにこりと…福間香奈の貴重ショットを見る将棋界の内外から注目を集め、賛否両論を産んだ今回の会見。女流棋士歴45年、タイトル19期の実績を